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Ненахов: «С ЦСКА „Локомотив“ провёл два совершенно разных тайма"

сегодня, 14:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался про поражение от ЦСКА в матче первого тура группового этапа Кубка России. Встреча состоялась 4 августа.

«Локомотив» провёл два совершенно разных тайма. В первой половине вышли ребята, которые почти не получали игровую практику в прошлом сезоне. Состав был несыгранный. Во втором тайме игроки основного состава усилили игру, поэтому игра сложилась.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:25
Ненахов: «С ЦСКА „Локомотив“ провёл два совершенно разных тайма.
Один назовём "первый"....а другой "второй".....да ..пусть так и будет.."
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 14:34
Смотрел только первый тайм. Думал у Локомотива все безнадежно. Удивился потом что дошли до пенальти.
У команды шанс показать себя с малым бюджетом.
Гость
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