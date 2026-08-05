Ненахов: «С ЦСКА „Локомотив“ провёл два совершенно разных тайма.

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался про поражение от ЦСКА в матче первого тура группового этапа Кубка России. Встреча состоялась 4 августа.
«Локомотив» провёл два совершенно разных тайма. В первой половине вышли ребята, которые почти не получали игровую практику в прошлом сезоне. Состав был несыгранный. Во втором тайме игроки основного состава усилили игру, поэтому игра сложилась.
Один назовём "первый"....а другой "второй".....да ..пусть так и будет.."
У команды шанс показать себя с малым бюджетом.