Ненахов: «С ЦСКА „Локомотив“ провёл два совершенно разных тайма.

Защитник «Локомотива» высказался про поражение от ЦСКА в матче первого тура группового этапа Кубка России. Встреча состоялась 4 августа.

«Локомотив» провёл два совершенно разных тайма. В первой половине вышли ребята, которые почти не получали игровую практику в прошлом сезоне. Состав был несыгранный. Во втором тайме игроки основного состава усилили игру, поэтому игра сложилась.