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Вальдано раскритиковал возвращение Моуриньо в «Реал»

сегодня, 14:39

Легенда «Реала» Хорхе Вальдано раскритиковал решение клуба вновь назначить Жозе Моуриньо главным тренером. По его словам, футбол и общество сильно изменились за последние 15 лет, и возвращение португальца не имеет смысла.

Прошло почти 15 лет: футбол уже не тот, общество не то, Флорентино не тот, и Моуриньо точно не будет прежним. Я не знаю, какой смысл в том, чтобы Моуриньо снова взял на себя эту ответственность.

Бывший спортивный директор «Реала» также отметил, что у клуба заканчиваются варианты с тренерами. Икер Касильяс, также конфликтовавший с Моуриньо, ранее заявил:

«У меня нет проблем с Моуриньо, но я не хочу его в „Реале“»

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 15:04
Вообще удивительно: стоит только произнести фамилию «Моуриньо», как у некоторых бывших мадридских легенд мгновенно просыпается фантомная боль. Прошло полтора десятилетия, а они всё ещё продолжают играть тот самый матч. Только Жозе уже давно тренирует другие команды, а они всё никак не могут закончить пресс-конференцию образца 2012 года.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:56
Да я тоже не очень верю
Гость
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