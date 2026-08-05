Вальдано раскритиковал возвращение Моуриньо в «Реал»

сегодня, 14:39

Легенда «Реала» Хорхе Вальдано раскритиковал решение клуба вновь назначить главным тренером. По его словам, футбол и общество сильно изменились за последние 15 лет, и возвращение португальца не имеет смысла.

Прошло почти 15 лет: футбол уже не тот, общество не то, Флорентино не тот, и Моуриньо точно не будет прежним. Я не знаю, какой смысл в том, чтобы Моуриньо снова взял на себя эту ответственность.

Бывший спортивный директор «Реала» также отметил, что у клуба заканчиваются варианты с тренерами. , также конфликтовавший с Моуриньо, ранее заявил: