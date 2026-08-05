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Джикия: «Батраков — мастер, просто мастер»

сегодня, 14:54

Защитник московского «Локомотива» Георгий Джикия оценил игру партнёра по команде Алексея Батракова.

Батраков — мастер. Просто мастер. Это заметно как в игре, так и на тренировках.

Ранее Батраковым интересовался турецкий «Галатасарай».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:04
Ну теперь цена млн на 3 возрастёт....
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