Джикия: «Батраков — мастер, просто мастер»

Защитник московского «Локомотива» Георгий Джикия оценил игру партнёра по команде Алексея Батракова.
Батраков — мастер. Просто мастер. Это заметно как в игре, так и на тренировках.
Батраков — мастер. Просто мастер. Это заметно как в игре, так и на тренировках.
Ранее Батраковым интересовался турецкий «Галатасарай».
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