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Рейс: «Игдисамов — топ-тренер, он погружён в работу на 100%»

сегодня, 14:56

Защитник ЦСКА Матеус Рейс высоко оценил работу главного тренера «армейцев» Дмитрия Игдисамова. По его словам, специалист полностью отдаётся делу и создал в команде отличную атмосферу.

Мне нравится работать под руководством Игдисамова. Это топ-тренер, который погружён в работу на 100%. У нас хорошая атмосфера в команде. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших результатов.

31-летний бразилец перешёл в ЦСКА из «Спортинга» зимой 2026 года. В матче 1-го тура Кубка России против «Локомотива» (победа по пенальти) он вышел в старте и забил дебютный гол за «армейцев». В ближайшем туре РПЛ ЦСКА примет «Ростов».

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Источник: sovsport.ru Фото: Vladimir Sergeev / The Football Union of Russia
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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 15:07
Кроме Кисляка и Игдисамова, этот супер-легионер больше ни с кем в ЦСКА не познакомился? Насчёт топ-тренера лизнул, так лизнул.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:02
Ну а смысл...если Попович только на 30%....
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