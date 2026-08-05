Рейс: «Игдисамов — топ-тренер, он погружён в работу на 100%»

сегодня, 14:56

Защитник ЦСКА высоко оценил работу главного тренера «армейцев» . По его словам, специалист полностью отдаётся делу и создал в команде отличную атмосферу.

Мне нравится работать под руководством Игдисамова. Это топ-тренер, который погружён в работу на 100%. У нас хорошая атмосфера в команде. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших результатов.