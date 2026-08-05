Губерниев: «Баринов „поплыл“ после перехода в ЦСКА»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал реакцию полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова на оскорбления со стороны болельщиков «Локомотива». По его словам, футболист должен был спокойнее воспринять негатив.
Странная реакция Баринова, он думал, что фанаты ему пирожки будут печь и раздавать? Удар надо держать. Если бы он был настоящим большим игроком, он бы стал ещё сильнее в этой ситуации. Это говорит о том, что он поплыл чуть-чуть. Желаю ему собраться и начать хорошо играть в футбол.
Инцидент произошёл после матча Кубка России, в котором «Локомотив» уступил ЦСКА в серии пенальти. Болельщики «железнодорожников» оскорбляли Баринова, перешедшего в ЦСКА зимой. После игры футболист вступил в перепалку с одним из фанатов.