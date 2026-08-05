Губерниев: «Баринов „поплыл“ после перехода в ЦСКА»

сегодня, 15:22

Комментатор раскритиковал реакцию полузащитника ЦСКА на оскорбления со стороны болельщиков «Локомотива». По его словам, футболист должен был спокойнее воспринять негатив.

Странная реакция Баринова, он думал, что фанаты ему пирожки будут печь и раздавать? Удар надо держать. Если бы он был настоящим большим игроком, он бы стал ещё сильнее в этой ситуации. Это говорит о том, что он поплыл чуть-чуть. Желаю ему собраться и начать хорошо играть в футбол.