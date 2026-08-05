Мещеряков: «Баринов не заслужил оскорблений»

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на оскорбления фанатов железнодорожников в адрес хавбека ЦСКА Дмитрия Баринова.
Дмитрий отдал много лет «Локомотиву». Каким-то образом это закончилось — надо разбираться. Но у болельщиков всегда есть чёрное или белое. Это спорт и жизнь. Считаю, что Баринов не заслужил такого отношения, оскорблений.
Болельщики иногда перегревают ситуацию. Кто-то наступил не на ту ногу, неправильно ушёл из клуба — и сразу предатель. Это неправильно. Дмитрий отдавал всего себя «Локомотиву», иногда играл через боль и травмы. У всех короткая память.