Мещеряков: «Баринов не заслужил оскорблений»

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» отреагировал на оскорбления фанатов железнодорожников в адрес хавбека ЦСКА .

Дмитрий отдал много лет «Локомотиву». Каким-то образом это закончилось — надо разбираться. Но у болельщиков всегда есть чёрное или белое. Это спорт и жизнь. Считаю, что Баринов не заслужил такого отношения, оскорблений.

Болельщики иногда перегревают ситуацию. Кто-то наступил не на ту ногу, неправильно ушёл из клуба — и сразу предатель. Это неправильно. Дмитрий отдавал всего себя «Локомотиву», иногда играл через боль и травмы. У всех короткая память.