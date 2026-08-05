Булыкин: «Батракова вряд ли сразу возьмут в хороший клуб»

Бывший футболист высказался о том, что полузащитником «Локомотива» интересуется турецкий «Галатасарай».

Сейчас с российским паспортом сложно в топ‑5 перейти. В хороший клуб вряд ли сразу возьмут, хоть Батраков и показывает уровень, достойный лиги из топ‑5. Но перейти туда сейчас очень и очень тяжело, а «Галатасарай» может быть промежуточным этапом. Не могу оценить вероятность этого перехода. «Галатасарай» спрашивал про Батракова, а остальное надо уточнять в клубе или у агентов игрока.