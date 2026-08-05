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Булыкин: «Батракова вряд ли сразу возьмут в хороший клуб»

сегодня, 16:15

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о том, что полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым интересуется турецкий «Галатасарай».

Сейчас с российским паспортом сложно в топ‑5 перейти. В хороший клуб вряд ли сразу возьмут, хоть Батраков и показывает уровень, достойный лиги из топ‑5. Но перейти туда сейчас очень и очень тяжело, а «Галатасарай» может быть промежуточным этапом. Не могу оценить вероятность этого перехода. «Галатасарай» спрашивал про Батракова, а остальное надо уточнять в клубе или у агентов игрока.

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Локомотив М  Булыкин Дмитрий  Батраков Алексей
Источник: matchtv.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:31, ред.
Да, сначала надо в ПСЖ отмотать, а потом может и в хороший возьмут
Гость
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