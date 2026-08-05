«Челси» проиграл «Ювентусу» в контрольном матче

«Челси» в товарищеской игре встречался с «Ювентусом». Туринский клуб победил со счётом 1:0.
На 68-й минуте единственный мяч в этом матче забил Эдон Жегрова, которому ассистировал Кенан Йылдыз.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Сатпаева точно нужно отдать в аренду. Палестра немного понравился. И Кэндо.
Махди Жазули как то сник. А с ТТХ был хорош. Но для 16 летнего пацана очень достойная игра.
И еще Мудрик вышел после двойной замены Жаксона) Игра ну так себе. За 10 минут ничего не показал. Надеюсь еще прибавит.