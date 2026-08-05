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«Челси» проиграл «Ювентусу» в контрольном матче

сегодня, 16:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавершен

«Челси» в товарищеской игре встречался с «Ювентусом». Туринский клуб победил со счётом 1:0.

На 68-й минуте единственный мяч в этом матче забил Эдон Жегрова, которому ассистировал Кенан Йылдыз.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 16:43
Не вижу никакого будущего этого состава Челси. Что стартовый, что вышедшие во втором тайме. Конечно можно списать на начало сезона и как бы товарищеский матч. Но очень плохо. Пока очень плохо..
Сатпаева точно нужно отдать в аренду. Палестра немного понравился. И Кэндо.
Махди Жазули как то сник. А с ТТХ был хорош. Но для 16 летнего пацана очень достойная игра.
И еще Мудрик вышел после двойной замены Жаксона) Игра ну так себе. За 10 минут ничего не показал. Надеюсь еще прибавит.
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