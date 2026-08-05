«Челси» проиграл «Ювентусу» в контрольном матче

сегодня, 16:26

«Челси» в товарищеской игре встречался с «Ювентусом». Туринский клуб победил со счётом 1:0.

На 68-й минуте единственный мяч в этом матче забил Эдон Жегрова, которому ассистировал Кенан Йылдыз.