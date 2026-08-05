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«Манчестер Юнайтед» отдаст Байиндира в аренду в «Сельту»

сегодня, 16:31

«Манчестер Юнайтед» близок к соглашению об аренде вратаря Алтая Байиндира в «Сельту» Виго. Испанский клуб будет платить зарплату 28-летнему турку, а по окончании сезона сможет выкупить его.

Байиндир перешёл в «Юнайтед» из «Фенербахче» три года назад и провёл лишь 17 матчей. В прошлом сезоне он начал как основной вратарь, но потерял место в составе после ошибки в первом туре против «Арсенала».

Сенне Ламменс стал первым номером «Юнайтед», и Байиндир решил уйти в поисках регулярной практики. В сделку включён процент от будущей перепродажи.

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