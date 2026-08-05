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Андраде: «Семак уделяет много времени позиционной игре и работе с мячом»

сегодня, 16:49

Защитник «Зенита» Кевин Андраде ответил на вопрос по поводу адаптации к требованиям наставника сине-бело-голубых Сергея Семака. Ранее футболист выступал за «Балтику», которую возглавляет Андрей Талалаев.

Андрей Талалаев и Сергей Семак — это два очень хороших тренера, но у каждого свой стиль. У Андрея Викторовича очень высокая интенсивность и большое внимание к дисциплине. У Сергея Богдановича тоже очень высокие требования, но много внимания уделяется взаимодействию команды, позиционной игре и работе с мячом. Мне нравятся оба подхода.

Контракт «Зенита» с 27-летним колумбийцем истекает летом 2031 года.

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