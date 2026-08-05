«Тоттенхэм» ведёт переговоры по Гакпо

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«Тоттенхэм» начал прямые переговоры с представителями нападающего «Ливерпуля» . Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб хочет подписать 27-летнего голландца, но сделка зависит от решения «красных».

«Ливерпуль» закрыл дверь для трансфера в июле, но ситуация может измениться в зависимости от финансового пакета и хода переговоров по . Гакпо уже общался с главным тренером «шпор» и открыт к переходу.

«Тоттенхэм» рассматривает сумму около 65 млн фунтов. Альтернативой является .