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«Тоттенхэм» ведёт переговоры по Гакпо

сегодня, 16:55

«Тоттенхэм» начал прямые переговоры с представителями нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо. Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб хочет подписать 27-летнего голландца, но сделка зависит от решения «красных».

«Ливерпуль» закрыл дверь для трансфера в июле, но ситуация может измениться в зависимости от финансового пакета и хода переговоров по Брэдли Баркола. Гакпо уже общался с главным тренером «шпор» Роберто Де Дзерби и открыт к переходу.

«Тоттенхэм» рассматривает сумму около 65 млн фунтов. Альтернативой является Омар Мармуш.

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Mangur
Mangur
сегодня в 17:02
В принципе правильное решение. Нужен, говорим на прямую.
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