«Тоттенхэм» ведёт переговоры по Гакпо

«Тоттенхэм» начал прямые переговоры с представителями нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо. Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб хочет подписать 27-летнего голландца, но сделка зависит от решения «красных».
«Ливерпуль» закрыл дверь для трансфера в июле, но ситуация может измениться в зависимости от финансового пакета и хода переговоров по Брэдли Баркола. Гакпо уже общался с главным тренером «шпор» Роберто Де Дзерби и открыт к переходу.
«Тоттенхэм» рассматривает сумму около 65 млн фунтов. Альтернативой является Омар Мармуш.