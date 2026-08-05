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Луиш Фигу призвал Инфантино уйти в отставку

сегодня, 17:29

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу призвал президента ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку.

Я мог бы написать десять тысяч слов о проблемах ФИФА, но решение укладывается в три: Инфантино должен уйти. За 20 лет профессиональной карьеры я встречал разных людей, однако произошедшее в последние дни стало самым низким, лживым и корыстным поведением, которое я видел в футболе.

Человек, который пытается провести масштабные изменения ради собственного обогащения и выгоды своих друзей, не должен определять будущее футбола. Если план был настолько хорош, почему его скрывали от членов ФИФА и не объясняли все риски? Почему не сообщили, что после продажи доли организация навсегда потеряет часть прав на чемпионат мира, а сам Инфантино может получить должность с зарплатой 30 миллионов долларов в год? Передав Кубок мира частным инвесторам, он обеспечит им огромную прибыль, а себе — заработок, в несколько раз превышающий нынешний.

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Все комментарии
unjs3y75q3kv
unjs3y75q3kv
сегодня в 18:24
Инфантино нужно было привлечь к ответственности после ЧМ в России!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:42
Чем больше таких людей выскажутся, тем лучше.
Инфантильный наивный такой капец, после такого всемирного позора ещё и на плаву хочет остаться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:36
Попался на большие деньги, которые вовсе не получит Инфантино))
А ведь по новому проекту его оклад возможно, стал бы около 30 млн в год
Гость
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