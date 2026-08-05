Луиш Фигу призвал Инфантино уйти в отставку

Бывший полузащитник сборной Португалии призвал президента ФИФА уйти в отставку.

Я мог бы написать десять тысяч слов о проблемах ФИФА , но решение укладывается в три: Инфантино должен уйти. За 20 лет профессиональной карьеры я встречал разных людей, однако произошедшее в последние дни стало самым низким, лживым и корыстным поведением, которое я видел в футболе.