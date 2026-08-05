Мостовой заявил, что фанаты «Локомотива» могут быть недовольны Бариновым

Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, имеют ли болельщики «Локомотива» право скандировать неприличные кричалки в адрес полузащитника ЦСКА , который ранее 10 лет выступал за «железнодорожников» и является воспитанником клуба.

Конечно, имеют. И футболисты, и болельщики. Сколько лет я живу и играю в футбол, в том числе в разных странах, всегда это было, есть и будет.

Понятно, что критика в любом случае задевает, совсем на нее не реагировать не можешь. Вот и Баринов тоже реагировать будет. Ненормальные люди везде были, есть и будут.