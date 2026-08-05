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Мостовой заявил, что фанаты «Локомотива» могут быть недовольны Бариновым

сегодня, 17:39

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, имеют ли болельщики «Локомотива» право скандировать неприличные кричалки в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, который ранее 10 лет выступал за «железнодорожников» и является воспитанником клуба.

Конечно, имеют. И футболисты, и болельщики. Сколько лет я живу и играю в футбол, в том числе в разных странах, всегда это было, есть и будет.

Понятно, что критика в любом случае задевает, совсем на нее не реагировать не можешь. Вот и Баринов тоже реагировать будет. Ненормальные люди везде были, есть и будут.

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Локомотив М  ЦСКА  Мостовой Александр  Баринов Дмитрий
Источник: matchtv.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 18:10
Мостовой: "Ненормальные люди везде были, есть и будут." - самокритично, неожиданно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:06
Разве разумно злиться на огонь ???
Может имеет смысл злиться на тех кто его разжёг.....

Если все ломанулись из Локо куда глаза глядят может дело не в игроках ???
Гость
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