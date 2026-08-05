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«Ахмат» добился приостановки трансферного бана ФИФА

сегодня, 18:20

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что Спортивный арбитражный суд приостановил трансферный бан ФИФА в отношении грозненского клуба.

Наш клуб не согласился с решением ФИФА о запрете на регистрацию игроков из-за непрохождения проверки в Клиринговой палате, и поэтому мы обратились с иском в CAS.

Рассмотрение дела будет идти долго, но чтобы наш клуб не страдал из-за отсутствия возможости заявлять новых игроков, мы подали запрос о применении обеспечительных мер.

Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана. Это важное промежуточное решение, которое подтверждает, что доводы Клуба заслуживают всестороннего рассмотрения.

На период рассмотрения апелляции ФК «Ахмат» сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений.

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