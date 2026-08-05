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В «Расинге» подтвердили, что ЦСКА сделал предложение по трансферу Мартирены

сегодня, 18:26

Директор по коммуникациям «Расинга» Фабиан Алвес подтвердил, что ЦСКА сделал предложение по трансферу правого защитника Гастона Мартирены.

Мы получили от ЦСКА предложение о трансфере Мартирены, оно находится на рассмотрении.

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