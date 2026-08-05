«Реал» и Винисиус приблизились к продлению соглашения

«Реал» продвинулся в переговорах о продлении контракта с вингером Винисиусом Жуниором.
Руководство мадридского клуба провело с бразильцем официальную встречу.
Ожидается, что стороны смогут достичь компромисса, несмотря на интерес к Винисиусу со стороны «Арсенала».
Но если Перес прогнулся под бразила, то Реалу точно ничего не светит в ближайшие пару-тройку лет. После прогиба дона Фло, если таковой был, Вини теперь будет уверен, что все и всегда будут плясать под его дудку и выполнять все его капризы. И никакой Моуринью ему уже будет не помеха.