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«Реал» и Винисиус приблизились к продлению соглашения

сегодня, 18:52

«Реал» продвинулся в переговорах о продлении контракта с вингером Винисиусом Жуниором.

Руководство мадридского клуба провело с бразильцем официальную встречу.

Ожидается, что стороны смогут достичь компромисса, несмотря на интерес к Винисиусу со стороны «Арсенала».

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Все комментарии
Drosmo
Drosmo ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:06
Вот от того кто сдал заднюю и будет зависеть обозримое будущее Реала. Если Вини "подвинулся" своими аппетитами и согласился на то, что ему предлагают, то возможно что у этого Реала есть шанс на успехи в будущем.

Но если Перес прогнулся под бразила, то Реалу точно ничего не светит в ближайшие пару-тройку лет. После прогиба дона Фло, если таковой был, Вини теперь будет уверен, что все и всегда будут плясать под его дудку и выполнять все его капризы. И никакой Моуринью ему уже будет не помеха.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:57
Ну и кто заднюю дал в итоге? Ведь каждая сторона настаивала на своём прям по-серьезному
Гость
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