«Реал» и Винисиус приблизились к продлению соглашения

сегодня, 18:52

«Реал» продвинулся в переговорах о продлении контракта с вингером .

Руководство мадридского клуба провело с бразильцем официальную встречу.

Ожидается, что стороны смогут достичь компромисса, несмотря на интерес к Винисиусу со стороны «Арсенала».