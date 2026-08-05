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Мостовой: «Руководство „Локомотива“ что-то делает неправильно»

сегодня, 19:22

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».

Я думаю, что команда, конечно, не развалится. Но звоночки были. Правильно говорит Баринов, он много лет отдал «Локомотиву», но почему‑то не остался в команде — уже звоночек. Стало понятно, что в команде что‑то не так, когда с Дзюбой что‑то не то произошло. Думаю, что сверху что‑то неправильно делается, и какие‑то вопросы не по‑футбольному решаются. Баринов больше об этом знает, потому что долгое время был в «Локомотиве» и многих людей знает.

Но до развала вряд ли дойдет. Есть команда, есть футболисты, как иностранцы, так и русские. Поэтому играть‑то они точно будут. Сейчас, может, один‑два матча выиграют, и все нормально будет.

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Локомотив М  Мостовой Александр  Баринов Дмитрий
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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