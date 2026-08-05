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Булыкин поддержал руководство «Локомотива» после слов Баринова

сегодня, 19:32

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил уверенность в руководстве московского клуба после слов полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова о ситуации в его бывшей команде.

Такое говорят о «Локомотиве» уже около трех лет. После ухода Артема Дзюбы и Антона Миранчука команде предрекали падение, но этого не произошло. У Михаила Галактионова хороший состав, а руководство клуба разбирается в футболе. Ушел Дмитрий Воробьев, возможны и другие трансферы, однако «Локомотив» не окажется внизу таблицы и продолжит поставлять игроков в сборную России.

Даже без усиления команда выглядит хорошо. Баринов имеет право говорить то, что думает, как и болельщики, но главным ответом всегда остается результат.

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Локомотив М  ЦСКА  Булыкин Дмитрий  Баринов Дмитрий
Источник: euro-football.ru Фото: Egor Glumov / The Russian Football Union
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j48nvja7hbn6
j48nvja7hbn6
сегодня в 19:38
А казачек то засланный
Гость
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