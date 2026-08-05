Инфантино пообещал Марокко финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

сегодня, 19:44

Президент ФИФА пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку на выборах 2027 года.

По данным The Times, глава ФИФА провел экстренное совещание в Рабате и заручился поддержкой президента Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лекджи.

Предполагается, что финал пройдет на строящемся стадионе «Хассан II» в Касабланке, а не на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

В случае поражения Инфантино на выборах его преемник сможет изменить место проведения решающего матча.