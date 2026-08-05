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Инфантино пообещал Марокко финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

сегодня, 19:44

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку на выборах 2027 года.

По данным The Times, глава ФИФА провел экстренное совещание в Рабате и заручился поддержкой президента Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лекджи.

Предполагается, что финал пройдет на строящемся стадионе «Хассан II» в Касабланке, а не на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

В случае поражения Инфантино на выборах его преемник сможет изменить место проведения решающего матча.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 20:05
Какая инфанта? Испанской короны?
particular
particular
сегодня в 19:59
Джанник по маленькой передёргивает...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:57
Инфанта в аут!
Drosmo
Drosmo
сегодня в 19:53
В обмен?! Это как? Инфантино торгует ЧМ. Кажется лысый барыга уже совсем берега попутал, ничего не боится, в открытую пошёл, всеми возможными путями, любой ценой, лишь бы у кормушки остаться.

Вот, что жадность и алчность с людьми делает, превращает их циничное, беспринципное... нужное слово сами подберите.
Гость
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