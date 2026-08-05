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Вольтемаде попал в сферу интересов «Ливерпуля»

сегодня, 19:57

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Ньюкасла» Ником Вольтемаде.

Мерсисайдцы рассматривают 24-летнего футболиста как вариант для усиления атаки.

По данным источника, игрок открыт к смене клуба, а «Ньюкасл» готов рассмотреть выгодное предложение.

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