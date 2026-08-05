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Дубль Угальде помог «Спартаку» разгромить «Оренбург» в матче Кубка России

сегодня, 20:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавершен

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27 (5:1).

На 26-й минуте счёт открыл полузащитник «красно-белых» Пабло Солари. Нападающий Манфред Угальде забил на 33-й минуте с пенальти, а на 52-й оформил дубль. Наиль Умяров забил на 78-й минуте, через три минуты Ренат Голыбин отыграл один мяч, а на 84-й минуте Павел Полех установил окончательный счёт — 5:1.

В следующем туре Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином», а «Оренбург» встретится на выезде с «Родиной».

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Источник: soccer.ru Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:13
нормально стартовали !
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 21:00
Всех красно белых с уверенной победой!!! Желаю такой лёгкости и в игре с Краснодаром выходные. Пожелаем удачи нашим ребятам!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:45, ред.
Всех нас спартакоацев с уверенной победой в первом матче кубка россии . Радует глаз вышедшая на замену молодежь. Недоумение ... Хлусевич еще в команде.
Ждем теперь следующего воскресного матча с краснодаром...
Gromoboyd
Gromoboyd
сегодня в 20:35
Даку ещё нет, но Угальде теперь приходится забивать.
Молодцы!
матос
матос
сегодня в 20:35
Отлично! С уверенной победой Спартак!
y-ago
y-ago
сегодня в 20:34
Респект «Спартаку»!
По первому тайму, который смотрел полностью, было очевидно: преимущество красно-белых должно было воплотиться в более крупный счёт. Спартак полностью переигрывал Оренбург — скорость, движение, прессинг, моменты один за другим.
Особенно понравилась игра через фланги. Именно оттуда постоянно исходила главная угроза воротам соперника. При этом Оренбург действовал грубо, а судья, на мой взгляд, не назначил абсолютно очевидный пенальти.
Итоговые 5:1 полностью отражают происходившее на поле.
Из игроков, к сожалению, не убедил Хлусевич. А вот 16-летний Полех, вышедший на замену, очень понравился. Парень совершенно не потерялся, действовал смело, искал обострение, уверенно шёл в дриблинг, забил гол. Для своего возраста — очень зрелое впечатление. Если продолжит так же прогрессировать, у Спартака может появиться ещё один очень интересный воспитанник. С победой и удачи Спартаку!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:33
ПАЦАНОВ из Оренбурга в Москве крупно обыграли...
Рад за Угальде: надеюсь, что сегодняшние два гола помогут ему снова поймать удачу у чужих ворот уже в чемпионате.
Это чё такое было в моменте с пропущенным голом: Парада и Саусь - ДВА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКА???
Карседа, ты что, с дуба рухнул???
Хочется ПУБЛИЧНО выругаться!!!
Желаю Полеху НЕ ПОЙТИ по стопам Сергея Пиняева, который уже не первый год ходит в "вот-вот всем покажет мастерство": парнишка очень способный и напористый, судя по тем матчам, когда выходил за основу.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:29
Хорошо Спартак начал сезон, конечно повезло откровенно и с календарём, и с Ахматом в матче в частности, хотя там "везло" в обе стороны, кому то подвозил судья ещё, но тем не менее. Остальные соперники, что Родина что второй состав Оренбурга в этом матче для Спартака сейчас не соперники и что можно положительно отметить по первым играм что нет провалов в атакующей игре с такими соперниками как это бывало раньше, то есть пока Спартак в охотку бежит и в настроение играет. Приятно смотреть, особенно сегодня Угальде понравился ,но по самоотдаче к нему никогда не было вопросов. Ждём Краснодар, первая серьёзная проверка для Спартака в сезоне будет.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:28
Выносилище)...Спартак с победой!...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:27
Угальде монстр. Спартак с отличной ротацией и удачи в дальнейшем.
Оренбург играющая команда и с такими нам легче
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