Дубль Угальде помог «Спартаку» разгромить «Оренбург» в матче Кубка России

сегодня, 20:24

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27 (5:1).

На 26-й минуте счёт открыл полузащитник «красно-белых» Пабло Солари. Нападающий Манфред Угальде забил на 33-й минуте с пенальти, а на 52-й оформил дубль. Наиль Умяров забил на 78-й минуте, через три минуты Ренат Голыбин отыграл один мяч, а на 84-й минуте Павел Полех установил окончательный счёт — 5:1.