Дубль Угальде помог «Спартаку» разгромить «Оренбург» в матче Кубка России

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27 (5:1).
На 26-й минуте счёт открыл полузащитник «красно-белых» Пабло Солари. Нападающий Манфред Угальде забил на 33-й минуте с пенальти, а на 52-й оформил дубль. Наиль Умяров забил на 78-й минуте, через три минуты Ренат Голыбин отыграл один мяч, а на 84-й минуте Павел Полех установил окончательный счёт — 5:1.
В следующем туре Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином», а «Оренбург» встретится на выезде с «Родиной».
По первому тайму, который смотрел полностью, было очевидно: преимущество красно-белых должно было воплотиться в более крупный счёт. Спартак полностью переигрывал Оренбург — скорость, движение, прессинг, моменты один за другим.
Особенно понравилась игра через фланги. Именно оттуда постоянно исходила главная угроза воротам соперника. При этом Оренбург действовал грубо, а судья, на мой взгляд, не назначил абсолютно очевидный пенальти.
Итоговые 5:1 полностью отражают происходившее на поле.
Из игроков, к сожалению, не убедил Хлусевич. А вот 16-летний Полех, вышедший на замену, очень понравился. Парень совершенно не потерялся, действовал смело, искал обострение, уверенно шёл в дриблинг, забил гол. Для своего возраста — очень зрелое впечатление. Если продолжит так же прогрессировать, у Спартака может появиться ещё один очень интересный воспитанник. С победой и удачи Спартаку!