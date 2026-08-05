«Динамо» вырвало победу у «Факела» в Кубке России

сегодня, 20:26

«Динамо» в гостях обыграло «Факел» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

В дополнительное ко второму тайму время защитник «Факела» Игорь Юрганов отправил мяч в свои ворота.

Во 2-м туре группового этапа Кубка России «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Факел» — с «Ахматом».