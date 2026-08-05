«Динамо» вырвало победу у «Факела» в Кубке России

«Динамо» в гостях обыграло «Факел» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.
В дополнительное ко второму тайму время защитник «Факела» Игорь Юрганов отправил мяч в свои ворота.
Во 2-м туре группового этапа Кубка России «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Факел» — с «Ахматом».
В отличие от первых двух, в которых играла основа в том составе, как его сейчас видит ТШ, сегодня на поле вышел резерв, но обнаружил примерно те же проблемы, что и основной состав-
-довольно низкое взаимопонимание на общекомандном уровне;
-недостаток концентрации у многих игроков;
-а у некоторых и вовсе странновато слабое психологическое состояние.
Как следствие всего этого, сегодня неубедительно смотрелись Окишор и Бабаев. Оба игрока являются ближайшим резервным ресурсом команды, на них рассчитывают, но они не только не готовы, но и оба заметно деградируют.
Основная претензия к Витьке- он задерживается с переходом из молодёжного
во взрослый футбол.
Третий год он безуспешно пытается взять это препятствие, теряя на ходу свои компетенции.
Качественный дриблинг; хороший удар с обеих ног; отличное видение поля; способность выдать умный и точный проникающий голевой пас- ничего подобного
в исполнении Окишора мы не видим со времён его игр за молодёжку и единственного матча на кубок с Самарой пару лет назад.
Бабаев же, в молодёжке и первое время в главной команде показывая себя дерзким напом с хорошим ударом и чувством гола, всё больше смахивает на приготовишку, случайно оказавшегося среди взрослых дядей.
В плохой форме Битело, Фомин, Тюкавин, Миранчук.
Сам Шварц по некоей загадочной причине полагает, что Маричаль и Рубенс- это игроки резерва, а Осипенко и Глебов- основы. Вот сегодня последние двое
не выходили, и о них даже не вспоминалось..
Весь матч вымучивали единственный гол, да и тот оказался автоголом..
Таким образом, микростарт второго пришествия Шварца пока что неудачен.
Есть первая победа, но такая победа как сегодня, да ещё над новичком лиги, игравшем полуосновой- невелика доблесть. Надо усердно работать..