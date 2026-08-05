Игонин: «Лимит на легионеров может помешать „Зениту“ стать чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» высказался относительно нового лимита на легионеров в РПЛ .

«Зенит» больше всех пострадал из-за нового лимита на легионеров. Теперь клуб вынужден придумывать разные способы для его обхода. Эта мера может помешать команде в борьбе за чемпионство. Почти все лидеры «Зенита» – это иностранцы. Теперь Семак вынужден заменить кого-то из них россиянином и не потерять в качестве. Это сделать будет проблематично.