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Игонин: «Лимит на легионеров может помешать „Зениту“ стать чемпионом»

сегодня, 20:38

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался относительно нового лимита на легионеров в РПЛ.

«Зенит» больше всех пострадал из-за нового лимита на легионеров. Теперь клуб вынужден придумывать разные способы для его обхода. Эта мера может помешать команде в борьбе за чемпионство. Почти все лидеры «Зенита» – это иностранцы. Теперь Семак вынужден заменить кого-то из них россиянином и не потерять в качестве. Это сделать будет проблематично.

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Зенит  Игонин Алексей
Источник: metaratings.ru Фото: Egor Glumov / The Russian Football Union
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Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 21:15
Лимит для всех одинаковый. Значит если Краснодар или Спартак станут чемпионами, то им лимит помог стать чемпионом!!!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:03, ред.
Чушь....
Лимит столь аккуратно вводится что время на приспособление к нему более чем достаточно...было 8 легов станет 7....и что ???
Из 8-ми голов...5 забиты паспортистами....а для Венделов-Барриосов число легов позволяет хоть до конца контрактов в Зените тусить.....
А когда жаренный петух клюнет...тогда и будут обрастать новыми Дивеевыми-Глушенковыми......

А помешать Зениту расчемпионится в очередной раз могут другие факторы...которых много....но лимит к ним уж точно не относится....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:01
Паспорта раздадут и все будет норм
Гость
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