Игонин: «Лимит на легионеров может помешать „Зениту“ стать чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался относительно нового лимита на легионеров в РПЛ.
«Зенит» больше всех пострадал из-за нового лимита на легионеров. Теперь клуб вынужден придумывать разные способы для его обхода. Эта мера может помешать команде в борьбе за чемпионство. Почти все лидеры «Зенита» – это иностранцы. Теперь Семак вынужден заменить кого-то из них россиянином и не потерять в качестве. Это сделать будет проблематично.
Лимит столь аккуратно вводится что время на приспособление к нему более чем достаточно...было 8 легов станет 7....и что ???
Из 8-ми голов...5 забиты паспортистами....а для Венделов-Барриосов число легов позволяет хоть до конца контрактов в Зените тусить.....
А когда жаренный петух клюнет...тогда и будут обрастать новыми Дивеевыми-Глушенковыми......
А помешать Зениту расчемпионится в очередной раз могут другие факторы...которых много....но лимит к ним уж точно не относится....