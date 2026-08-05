Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Неймар спровоцировал конфликт с игроками и сотрудниками «Ремо»

сегодня, 21:36

Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в перепалку с игроками и сотрудниками «Ремо» после ответного матча Кубка Бразилии.

Бразилец выкрикивал, что соперники вылетели, указывал на эмблему своего клуба и танцевал перед представителями хозяев.

Неймар вышел на замену после перерыва и отдал результативную передачу Рони, забившему единственный мяч на 74-й минуте. «Сантос» победил со счётом 1:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

Президент «Ремо» Антонио Карлос Тейшейра раскритиковал поведение 34-летнего футболиста, отметив, что тот является примером для многих детей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Инфантино пообещал Марокко финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку
Сегодня, 19:44
Мещеряков: «Баринов не заслужил оскорблений»
Сегодня, 15:34
Каррагер: «ФИФА просила меня поддержать ЧМ раз в два года»
Сегодня, 09:02
Буффон о ситуации с Пирло: «Попытка заклеймить его как „неприемлемого“»
03 августа
Ву: «Я видел такой пенальти первый раз в жизни»
02 августа
Новый коммерческий проект мог приносить Инфантино $30 млн в год
02 августа
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 