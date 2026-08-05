Неймар спровоцировал конфликт с игроками и сотрудниками «Ремо»

сегодня, 21:36

Нападающий «Сантоса» вступил в перепалку с игроками и сотрудниками «Ремо» после ответного матча Кубка Бразилии.

Бразилец выкрикивал, что соперники вылетели, указывал на эмблему своего клуба и танцевал перед представителями хозяев.

Неймар вышел на замену после перерыва и отдал результативную передачу Рони, забившему единственный мяч на 74-й минуте. «Сантос» победил со счётом 1:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

Президент «Ремо» Антонио Карлос Тейшейра раскритиковал поведение 34-летнего футболиста, отметив, что тот является примером для многих детей.