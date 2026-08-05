Яйссле сменил Эдди Хау в «Ньюкасле»

сегодня, 21:40

Немецкий специалист назначен главным тренером «Ньюкасла». На этом посту 38-летний наставник сменил .

Английский клуб выплатил «Аль-Ахли» 11 млн евро за досрочное расторжение контракта Яйссле. Соглашение тренера с «Ньюкаслом» рассчитано на четыре года.