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Яйссле сменил Эдди Хау в «Ньюкасле»

сегодня, 21:40

Немецкий специалист Маттиас Яйссле назначен главным тренером «Ньюкасла». На этом посту 38-летний наставник сменил Эдди Хау.

Английский клуб выплатил «Аль-Ахли» 11 млн евро за досрочное расторжение контракта Яйссле. Соглашение тренера с «Ньюкаслом» рассчитано на четыре года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 22:29
если и Гимараэс перейдет в Арсенал, то Ньюкасл за одно лето потеряет трех ведущих игроков))
Гордон, Тонали и Гимараэс.
и вряд ли получится их заменит.
Яйссле хорош поработал в Зальцбурге из Австрии.
что было в саудовской лиге, непонятно.
не смотрю матчи этой лиги))
по Ньюкасла...кажется, саудиты сейчас не хотят закупаться новыми хотя бы потенциальными звездами...
жаль.
lazzioll
lazzioll ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:08
абсолютно согласен. но Хау видимо приказывали продавать то что ему было нужно для игры. правильно мужик ушел. Что характерно пришло Ясли какие-то первый раз слышу но из арабовской лиги. видно общие языки найдены. молодцы кто успел свинтить типа Тонали
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:58
Эдди Хау это лучшее, что произошло с сороками со времен сэра Бобби Робсона.
напомню, когда пришли саудиты в Ньюкасл, клуб вроде накупился сильными игроками. но болтался в зоне вылета.
и тогда никто, кроме него не захотел идти в тонущий Ньюкасл.
и Эдди блестяще вытащил сорок со дна.
затем дважды (!!!) выводил в ЛЧ.
взял первый трофей за 70 лет!!!
теперь остается только одно сказать.
большой удачи, Эдди, в новом клубе.
уверен, скоро Хау найдет новый клуб.
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