Яйссле сменил Эдди Хау в «Ньюкасле»

Немецкий специалист Маттиас Яйссле назначен главным тренером «Ньюкасла». На этом посту 38-летний наставник сменил Эдди Хау.
Английский клуб выплатил «Аль-Ахли» 11 млн евро за досрочное расторжение контракта Яйссле. Соглашение тренера с «Ньюкаслом» рассчитано на четыре года.
Гордон, Тонали и Гимараэс.
и вряд ли получится их заменит.
Яйссле хорош поработал в Зальцбурге из Австрии.
что было в саудовской лиге, непонятно.
не смотрю матчи этой лиги))
по Ньюкасла...кажется, саудиты сейчас не хотят закупаться новыми хотя бы потенциальными звездами...
жаль.
напомню, когда пришли саудиты в Ньюкасл, клуб вроде накупился сильными игроками. но болтался в зоне вылета.
и тогда никто, кроме него не захотел идти в тонущий Ньюкасл.
и Эдди блестяще вытащил сорок со дна.
затем дважды (!!!) выводил в ЛЧ.
взял первый трофей за 70 лет!!!
теперь остается только одно сказать.
большой удачи, Эдди, в новом клубе.
уверен, скоро Хау найдет новый клуб.