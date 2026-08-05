«Краснодар» победил «Ахмат» по пенальти в матче Кубка России

сегодня, 22:58

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат» (1:1, 5:4 в серии пенальти) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.

На 66-й минуте Даниил Уткин вывел хозяев вперёд. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте Клисман Цаке сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказался «Краснодар» — 5:4.

У «Краснодара» одиннадцатиметровые не реализовали Никита Кривцов и Александр Черников. У «Ахмата» не сумели забить Максим Самородов, Исмаэл Силва и Жулио Ромао.