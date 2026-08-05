Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2026/2027

«Краснодар» победил «Ахмат» по пенальти в матче Кубка России

сегодня, 22:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗакончился после серии пенальти

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат» (1:1, 5:4 в серии пенальти) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.

На 66-й минуте Даниил Уткин вывел хозяев вперёд. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте Клисман Цаке сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказался «Краснодар» — 5:4.

У «Краснодара» одиннадцатиметровые не реализовали Никита Кривцов и Александр Черников. У «Ахмата» не сумели забить Максим Самородов, Исмаэл Силва и Жулио Ромао.

В следующем туре Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Ахмат» примет «Факел».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» обыграл «Балтику» в Кубке России благодаря голу Андраде
Сегодня, 22:43
«Динамо» вырвало победу у «Факела» в Кубке России
Сегодня, 20:26
Дубль Угальде помог «Спартаку» разгромить «Оренбург» в матче Кубка России
Сегодня, 20:24
«Челси» проиграл «Ювентусу» в контрольном матче
Сегодня, 16:26
«Милан» и «Интер» сыграли вничью в товарищеском дерби
Сегодня, 16:12
ЦСКА в серии пенальти одержал победу над «Локомотивом» в Кубке России
Вчера, 22:57
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 23:15
Ахмат Молодцы!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 