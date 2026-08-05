Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Аршавина не удивляют результаты «Спартака» на старте сезона

вчера, 23:21

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» на старте нового сезона.

Ход «Спартака» на старте сезона не удивляет. Казалось, что они будут с «Зенитом» главными претендентами на медали. И это подтверждается пока.

Подписывайся в ВК
Все новости
Спартак М  Аршавин Андрей
Источник: matchtv.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
Карседо высказался о будущем Угальде в «Спартаке»
Вчера, 22:22
Шварц отметил важность победы над «Факелом»
Вчера, 22:11
Карседо рассказал, почему Джику был капитаном в матче с «Оренбургом»
Вчера, 21:51
Талалаев раскрыл причину своей реакции на трансфер Бориско
Вчера, 21:25
Игонин: «Лимит на легионеров может помешать „Зениту“ стать чемпионом»
Вчера, 20:38
Ещенко: «Трансфер Гарсии не принёс „Спартаку“ никакого результата»
Вчера, 19:51
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:41
Хорошие результаты,это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 