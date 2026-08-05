Аршавина не удивляют результаты «Спартака» на старте сезона

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» на старте нового сезона.
Ход «Спартака» на старте сезона не удивляет. Казалось, что они будут с «Зенитом» главными претендентами на медали. И это подтверждается пока.
Ход «Спартака» на старте сезона не удивляет. Казалось, что они будут с «Зенитом» главными претендентами на медали. И это подтверждается пока.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет