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Семак оценил победу «Зенита» над «Балтикой»

вчера, 23:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Балтикой» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

Хороший кубковый матч, много борьбы, единоборств, стандартных положений. Смогли забить быстрый гол. В остальном игра была с переменным успехом, с переменным давлением: то одна команда чуть-чуть больше контролировала, создавала давление у ворот соперника, то вторая. В целом, были еще хорошие моменты. Конечно, забили бы раньше, поспокойнее была бы концовка. Жалко, что в конце грубо ошиблись в обороне, чуть не привезли себе гол. Спасибо Москвичеву, что выручил в этом моменте. Добились победы — это самое главное.

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Семак Сергей  Стадион «Газпром Арена»
Источник: ФК «Зенит» Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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