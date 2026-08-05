Семак оценил победу «Зенита» над «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды над «Балтикой» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

Хороший кубковый матч, много борьбы, единоборств, стандартных положений. Смогли забить быстрый гол. В остальном игра была с переменным успехом, с переменным давлением: то одна команда чуть-чуть больше контролировала, создавала давление у ворот соперника, то вторая. В целом, были еще хорошие моменты. Конечно, забили бы раньше, поспокойнее была бы концовка. Жалко, что в конце грубо ошиблись в обороне, чуть не привезли себе гол. Спасибо Москвичеву, что выручил в этом моменте. Добились победы — это самое главное.