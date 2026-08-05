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Ерохин рассказал о состоянии получившего травму Кондакова

вчера, 23:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗавершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сообщил, что Даниил Кондаков уехал на скорой до окончания матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (1:0). Футболиста заменили на 54-й минуте после столкновения с защитником калининградцев Эдуардо Андерсоном.

Хочется его поддержать. Он уехал до окончания матча на скорой. Уточним, как у него дела. Горшков заменил его по позиции, поэтому перестраиваться не пришлось.

Самое главное — победили и набрали три очка. В первом тайме больше контролировали мяч и создавали моменты, но могли забить больше. В концовке сели низковато, оставляли пространство в полуфлангах. «Балтика» использовала навесы и устроила навал, но мы выстояли.

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