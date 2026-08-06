«Эвертон» подписал полузащитника «Арсенала» Норгора

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«Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» .

Контракт 32-летнего датчанина рассчитан до лета 2028 года. Трансфер обошёлся ливерпульскому клубу примерно в 7 млн фунтов.