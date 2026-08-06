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Джику: «Очень горжусь оказанной честью выйти с капитанской повязкой»

сегодня, 00:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавершен

Защитник «Спартака» Александер Джику поделился мнением о том, что впервые вышел на поле с капитанской повязкой. Легионер был капитаном «красно-белых» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» (5:1).

Очень горжусь оказанной честью выйти с капитанской повязкой. Для меня это много значит, потому что «Спартак» — очень‑очень большой клуб. Я очень рад! Конечно, то, что мы победили, тоже важно! Вместе мы можем сотворить много хорошего», — приводит слова Джику пресс‑служба «Спартака».

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