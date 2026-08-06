Мусаев — о победе над «Ахматом»: «Нужно выигрывать в основное время»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Ахматом» в матче группового этапа Кубка России.

Игру начинали в неполностью готовом составе. Хмарин и Мукаилов после операции еще не полностью готовы. Пальцев вынужденно играл правым нападающим. Кевин (Ленини) 19-20 дней пропустил после чемпионата мира. Видно, что состояние неоптимальное. Он провел всего пару тренировок вместе с Магомедом (Оздоевым) и Даней Уткиным. Несмотря на все это сыграли достаточно качественно. Забили хороший гол. Были шансы забить второй мяч.

Расстраивает концовка. Пять угловых избежать можно было. Сыграть проще, надежнее. Надо эти матчи забирать в основное время. Это важно. Это мы делали на протяжении последних лет. Над этим нам предстоит поработать. Молодцы, что в серии пенальти не раскисли. Не начали переживать, что пропустили гол.