Три клуба претендуют на аренду Эндрика

Нападающий Эндрик может снова покинуть «Реал» на правах аренды.
В числе заинтересованных в аренде бразильца клубов находятся «Фенербахче», «Фиорентина» и «Рома». При этом турецкая команда — наиболее вероятный вариант продолжения карьеры бразильца.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет