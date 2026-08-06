Три клуба претендуют на аренду Эндрика

сегодня, 09:39

Нападающий может снова покинуть «Реал» на правах аренды.

В числе заинтересованных в аренде бразильца клубов находятся «Фенербахче», «Фиорентина» и «Рома». При этом турецкая команда — наиболее вероятный вариант продолжения карьеры бразильца.