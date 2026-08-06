Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2026/2027

Три клуба претендуют на аренду Эндрика

сегодня, 09:39

Нападающий Эндрик может снова покинуть «Реал» на правах аренды.

В числе заинтересованных в аренде бразильца клубов находятся «Фенербахче», «Фиорентина» и «Рома». При этом турецкая команда — наиболее вероятный вариант продолжения карьеры бразильца.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ювентус» может арендовать Сузуки после его перехода в ПСЖ
Сегодня, 00:51
СлухиАльварес пообещал Деку убедить «Атлетико» начать переговоры
Вчера, 23:36
Слухи«Ливерпуль» готов заплатить за Баркола до 120 млн евро
Вчера, 22:21
Слухи«Кристал Пэлас» может арендовать защитника «Челси»
Вчера, 20:54
СлухиВольтемаде попал в сферу интересов «Ливерпуля»
Вчера, 19:57
Слухи«Реал» согласовал условия перехода Диоманде
Вчера, 17:47
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 