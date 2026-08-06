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Канчельскис: «Переход в европейский клуб взбодрит Тюкавина»

сегодня, 11:08

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину стоит задуматься о смене клуба.

Есть ощущение, что Тюкавин немного закис в РПЛ. Переход в европейский клуб его взбодрит. Ему надо соглашаться на любое предложение из топ-5 лиг, выбирать, как барин, не стоит, потому что так можно и пересидеть в нашем чемпионате. Примеров куча — тот же Чалов.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:24
«Ему надо соглашаться на любое предложение из топ-5 лиг, выбирать, как барин, не стоит, потому что так можно и пересидеть в нашем чемпионате»

Всё по делу 100%
Но наши как размышляют в своих интервью? Им подавай ТОП клуб только 😁 только они не хотят понимать, что ТОП клубам они на фиг не сдались.
Гость
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