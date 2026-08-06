Канчельскис: «Переход в европейский клуб взбодрит Тюкавина»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что нападающему «Динамо» стоит задуматься о смене клуба.

Есть ощущение, что Тюкавин немного закис в РПЛ . Переход в европейский клуб его взбодрит. Ему надо соглашаться на любое предложение из топ-5 лиг, выбирать, как барин, не стоит, потому что так можно и пересидеть в нашем чемпионате. Примеров куча — тот же Чалов.