Канчельскис: «Переход в европейский клуб взбодрит Тюкавина»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину стоит задуматься о смене клуба.
Есть ощущение, что Тюкавин немного закис в РПЛ. Переход в европейский клуб его взбодрит. Ему надо соглашаться на любое предложение из топ-5 лиг, выбирать, как барин, не стоит, потому что так можно и пересидеть в нашем чемпионате. Примеров куча — тот же Чалов.
Всё по делу 100%
Но наши как размышляют в своих интервью? Им подавай ТОП клуб только 😁 только они не хотят понимать, что ТОП клубам они на фиг не сдались.