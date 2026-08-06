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ПСЖ придётся заплатить 75 млн фунтов за защитника «Челси»

сегодня, 11:13

Защитник «Челси» Мало Гюсто может вернуться во Францию.

В подписании футболиста заинтересован ПСЖ. При этом лондонский клуб не готов отпускать своего игрока менее чем за 75 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что во Франции Гюсто выступал за «Лион».

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Челси  ПСЖ  Гюсто Мало
Перевод с x.com Фото: ФК Челси
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Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:30
Палестра в СерииА закрывал весь фланг, он больше вингер чем защитник. так что могут и вместе играть, но 75 лямов очень хорошая сумма. тут надо отдавать не думая
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:22
Во Франции хорошо играл, в Англии не пошло.
Но не думаю, что за него кто-то заплатит 75 млн. Челси по сути он уже не особо нужен после покупки итальянца Палестры.
Гость
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