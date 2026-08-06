ПСЖ придётся заплатить 75 млн фунтов за защитника «Челси»

сегодня, 11:13

Защитник «Челси» может вернуться во Францию.

В подписании футболиста заинтересован ПСЖ . При этом лондонский клуб не готов отпускать своего игрока менее чем за 75 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что во Франции Гюсто выступал за «Лион».