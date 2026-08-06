ПСЖ придётся заплатить 75 млн фунтов за защитника «Челси»

Защитник «Челси» Мало Гюсто может вернуться во Францию.
В подписании футболиста заинтересован ПСЖ. При этом лондонский клуб не готов отпускать своего игрока менее чем за 75 млн фунтов стерлингов.
Напомним, что во Франции Гюсто выступал за «Лион».
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Но не думаю, что за него кто-то заплатит 75 млн. Челси по сути он уже не особо нужен после покупки итальянца Палестры.