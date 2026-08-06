Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Хлусевич заявил, что не уверен в своём будущем в «Спартаке»

сегодня, 11:44

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о своём будущем в московском клубе.

Остаюсь ли я на этот сезон в «Спартаке» или же буду рассматривать предложения от других клубов? На этот вопрос точно ответить пока не смогу.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Хлусевич выступал на правах аренды за «Ахмат».

Подписывайся в ВК
Все новости
Спартак М  Хлусевич Даниил
Источник: sovsport.ru Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
В «Динамо» пообещали сделать трансферы до закрытия летнего окна
Вчера, 21:38
Слухи«Зенит» обсуждает продажу Луиса Энрике за 35 млн евро
Вчера, 18:45
В «Расинге» подтвердили, что ЦСКА сделал предложение по трансферу Мартирены
Вчера, 18:26
Агент экс-нападающего «Интера» Тареми дал ответ по слухам об интересе ЦСКА
Вчера, 17:56
Баринов не исключил, что в будущем может вернуться в «Локомотив»
Вчера, 13:57
Ротенберг: «„Локомотив“ не получал предложений по Батракову»
Вчера, 09:05
Все комментарии
Gromoboyd
Gromoboyd
сегодня в 12:49
На ... с пляжа.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:26
Я вот не уверен в будущем Хлусевича как футболиста вообще
derrik2000
derrik2000
сегодня в 12:19
И правильно "не уверен".
Лучше бы сказал - "УБЕЖДЁН".
Даже вчера, в игре с зеленью из Оренбурга смотрелся, выйдя на замену, как пятое колесо в телеге.
Он и раньше был такой, да мне подумалось, что просто игровой спад или, там, не на своём месте...
Не...
Оказывается, что он везде на поле "не на своём месте" в Спартаке.
Может, Локомотив, который. как оказалось, имеет серьёзные финансовые проблемы, по дешёвке его заберёт?
Не захочет???
Ну, тогда в Факел, в Нижний или Родину: там любому игроку будут рады, особенно если он из Спартака... ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 