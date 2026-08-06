Хлусевич заявил, что не уверен в своём будущем в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о своём будущем в московском клубе.
Остаюсь ли я на этот сезон в «Спартаке» или же буду рассматривать предложения от других клубов? На этот вопрос точно ответить пока не смогу.
Напомним, что во второй половине прошлого сезона Хлусевич выступал на правах аренды за «Ахмат».
Лучше бы сказал - "УБЕЖДЁН".
Даже вчера, в игре с зеленью из Оренбурга смотрелся, выйдя на замену, как пятое колесо в телеге.
Он и раньше был такой, да мне подумалось, что просто игровой спад или, там, не на своём месте...
Не...
Оказывается, что он везде на поле "не на своём месте" в Спартаке.
Может, Локомотив, который. как оказалось, имеет серьёзные финансовые проблемы, по дешёвке его заберёт?
Не захочет???
Ну, тогда в Факел, в Нижний или Родину: там любому игроку будут рады, особенно если он из Спартака... ))