Саусь: «Даку точно не помешает „Спартаку“»

Защитник «Спартака» Владислав Саусь поделился мнением о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Даку переходит в «Спартак»? Насколько я читал, вроде так. На матче с «Оренбургом» Даку сидел с Кахигао? Не знаю, честно. Я играл. На трибуны не смотрел (улыбается). Даку сильный футболист, который показал свой уровень в РПЛ. Забил много голов. Думаю, такой игрок точно не помешает и будет полезен.
Напомним, что камеры запечатлели Мирлинда Даку на трибунах «Лукойл Арены» вместе со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао во время вчерашнего матча Кубка России с «Оренбургом».