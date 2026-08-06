Саусь: «Даку точно не помешает „Спартаку“»

Защитник «Спартака» поделился мнением о возможном переходе нападающего «Рубина» в московский клуб.

Даку переходит в «Спартак»? Насколько я читал, вроде так. На матче с «Оренбургом» Даку сидел с Кахигао? Не знаю, честно. Я играл. На трибуны не смотрел (улыбается). Даку сильный футболист, который показал свой уровень в РПЛ . Забил много голов. Думаю, такой игрок точно не помешает и будет полезен.