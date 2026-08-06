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Саусь: «Даку точно не помешает „Спартаку“»

сегодня, 11:51

Защитник «Спартака» Владислав Саусь поделился мнением о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

Даку переходит в «Спартак»? Насколько я читал, вроде так. На матче с «Оренбургом» Даку сидел с Кахигао? Не знаю, честно. Я играл. На трибуны не смотрел (улыбается). Даку сильный футболист, который показал свой уровень в РПЛ. Забил много голов. Думаю, такой игрок точно не помешает и будет полезен.

Напомним, что камеры запечатлели Мирлинда Даку на трибунах «Лукойл Арены» вместе со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао во время вчерашнего матча Кубка России с «Оренбургом».

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Спартак М  Рубин  Даку Мирлинд  Саусь Владислав
Источник: championat.com Фото: Alexander Lyubarskiy / The Russian Football Union
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