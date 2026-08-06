В «Нижнем Новгороде» не стали исключать трансфер Данила Пруцева

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Виталий Карасёв ответил на вопрос о возможном переходе в нижегородский клуб полузащитника «Спартака» .

Если бы мне год назад сказали, что я буду гендиректором команды РПЛ , я бы спросил у людей: «Вы что вообще такое говорите?» Это научило меня не исключать никакие сценарии. Если инвесторы посчитают, что у нас есть такая возможность, как в случае с Евгением Латышонком, тогда и будем обсуждать.

Если Пруцев перейдёт в «Нижний Новгород», то мы отдадим его в аренду в «Локомотив»? Я понимаю, что этот слух ярко прошел в инфополе. Если наш акционер решит, что команде нужен Пруцев или игрок уровня и стоимости Пруцева, и будут найдены соответствующие возможности, то о такой инвестиции в футбол с точки зрения игры или же с точки зрения бизнеса вы сразу узнаете из официальных новостей.