Угальде высказался о переходе Даку в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал переход форварда Мирлинда Даку из «Рубина» в московский клуб.
Я знаю этого игрока по «Рубину». Это отличный игрок. Уверен, что он сможет нам помочь.
Я знаю этого игрока по «Рубину». Это отличный игрок. Уверен, что он сможет нам помочь.
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