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Угальде высказался о переходе Даку в «Спартак»

вчера, 13:18

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал переход форварда Мирлинда Даку из «Рубина» в московский клуб.

Я знаю этого игрока по «Рубину». Это отличный игрок. Уверен, что он сможет нам помочь.

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Спартак М  Даку Мирлинд  Угальде Манфред
Источник: matchtv.ru Фото: Alexander Lyubarskiy / The Russian Football Union
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вчера в 13:25
Обычный нап таранного типа на замену Заболотному. Слишком много ждут от него. Был бы перспективным, был бы интерес из Европы.
Гость
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