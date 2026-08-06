Погребняк: «Трансфер Даку поможет „Спартаку“ в борьбе за чемпионство»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о переходе нападающего из «Рубина» в «Спартак».

Трансфер Даку в «Спартак» — это очень круто для конкуренции с «Зенитом» в борьбе за чемпионство в РПЛ . Даку — забивной парень, что доказал в «Рубине». «Спартаку» такого человека не хватало.

Этот трансфер подтверждает чемпионские амбиции «Спартака»? Да они подтверждаются не только трансфером Даку, но и в целом тем, как «Спартак» выступает сейчас. Игра «Спартака» вселяет надежду и уверенность. Поэтому я правда считаю, что «Спартак» в этом сезоне составит конкуренцию Питеру.