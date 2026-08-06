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Даку рассказал, как принял решение о переходе в «Спартак»

вчера, 13:58

Нападающий Мирлинд Даку рассказал, почему он принял решение перейти в «Спартак».

Принять решение было легко. В самом первом матче против «Спартака» за «Рубин» на меня произвело большое впечатление то, как люди поддерживают команду. И я сразу понял масштаб этого клуба. Поэтому решение далось быстро.

Что мне сказали Карседо и Кахигао? Они показали заинтересованность во мне. Мне этого было достаточно, чтобы согласиться играть за такой большой клуб. Всем в моем окружении, включая агента, я сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак». Хотя у меня были другие предложения. Но я выбрал «Спартак» — самый большой клуб в России.

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Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 21:37
Мой Спартак подписал Барко,Даку,Паредеса,надеюсь они помогут нам и мы будем первыми. Пусть сбудутся мечты красно белых. Всем красно белым привет с Узбекистана!!! Спартак мы с тобой!!!
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:14
Вот видите - я прав. Быстро перечислили большие деньги - так всегда бывает, когда большая зарплата ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 16:26
Нет вы не правы. Быстро перешел он в Спартак потому , что быстро перечислили деньги. А когда из за рубежа приходят к нам в РПЛ , то с оплатой осложнение и поэтому долго...как это было например с Барко...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 14:29
Чем больше сумма в зарплате - тем быстрее принимается решение о переходе. Поэтому решение Даку далось быстро
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:05, ред.
Все правильно сказал Мирлинд...забивай и без травм....!удачи тебе в Спартаке.!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:04
Эх! Заиграл бы только...
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