Даку рассказал, как принял решение о переходе в «Спартак»

Нападающий рассказал, почему он принял решение перейти в «Спартак».

Принять решение было легко. В самом первом матче против «Спартака» за «Рубин» на меня произвело большое впечатление то, как люди поддерживают команду. И я сразу понял масштаб этого клуба. Поэтому решение далось быстро.

Что мне сказали Карседо и Кахигао? Они показали заинтересованность во мне. Мне этого было достаточно, чтобы согласиться играть за такой большой клуб. Всем в моем окружении, включая агента, я сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак». Хотя у меня были другие предложения. Но я выбрал «Спартак» — самый большой клуб в России.