Павлюченко: «„Спартаку“ нужен такой забивной форвард, как Даку»

Бывший футболист «Спартака» высказался о переходе форварда в московский клуб.

Я лично не знаком с Даку. Но «Спартаку» нужен такой забивной форвард, учитывая статистику албанца в «Рубине». Пусть он не такой яркий, не тот футболист, способный обыграть полкоманды и забить. Но может оказаться в нужное время в нужном месте. А дальше все будет зависеть от Даку. Сложно прийти и сразу же показывать результат. В «Спартаке» другое давление, болельщики, внимание прессы. Но думаю, что Мирлинд справится с давлением. Такой футболист нужен «Спартаку», именно наконечник.