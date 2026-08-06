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Павлюченко: «„Спартаку“ нужен такой забивной форвард, как Даку»

вчера, 14:02

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказался о переходе форварда Мирлинда Даку в московский клуб.

Я лично не знаком с Даку. Но «Спартаку» нужен такой забивной форвард, учитывая статистику албанца в «Рубине». Пусть он не такой яркий, не тот футболист, способный обыграть полкоманды и забить. Но может оказаться в нужное время в нужном месте. А дальше все будет зависеть от Даку. Сложно прийти и сразу же показывать результат. В «Спартаке» другое давление, болельщики, внимание прессы. Но думаю, что Мирлинд справится с давлением. Такой футболист нужен «Спартаку», именно наконечник.

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jjyehs5w2agw
jjyehs5w2agw
вчера в 19:44
Надежд сейчас много на новичка, как на деле увидем
Гость
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