Поройков: «Не скажу, что „Спартак“ впечатлил меня»

Защитник «Оренбурга» подвёл итоги матча со «Спартаком» в Кубке России. Команда уступила красно-белым со счётом 1:5.

Не получилось сделать всё, что хотели. Смогли забить только один мяч. Ехали сюда за победой. Даже в кругу перед матчем говорил ребятам только позитивные вещи. Был уверен, что мы покажем достойную игру, сможем победить. В процессе было тяжело, пытались переломить. Значит, был не наш день.

«Спартак» хорошо играл с мячом, но не скажу, что впечатлил меня. Мы сами допустили глупые ошибки в обороне, особенно с первыми двумя пропущенными. В атаке нужно создавать больше моментов.