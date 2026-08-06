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Поройков: «Не скажу, что „Спартак“ впечатлил меня»

вчера, 14:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавершен

Защитник «Оренбурга» Станислав Поройков подвёл итоги матча со «Спартаком» в Кубке России. Команда уступила красно-белым со счётом 1:5.

Не получилось сделать всё, что хотели. Смогли забить только один мяч. Ехали сюда за победой. Даже в кругу перед матчем говорил ребятам только позитивные вещи. Был уверен, что мы покажем достойную игру, сможем победить. В процессе было тяжело, пытались переломить. Значит, был не наш день.

«Спартак» хорошо играл с мячом, но не скажу, что впечатлил меня. Мы сами допустили глупые ошибки в обороне, особенно с первыми двумя пропущенными. В атаке нужно создавать больше моментов.

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