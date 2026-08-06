Заболотный отстранён от футбола на 6 месяцев за допинг

Бывший форвард «Спартака» Антон Заболотный сообщил, что его отстранили от футбола на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок шесть месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем тем, кто поддерживал меня.
Напомним, что Заболотный сдал положительный допинг-тест в апреле этого года.
— Тебя посодют, а ты не воруй!
— Твой дом — тюрма!
... Всё-таки надо тебе дать коленом, надо!.. Ха-ха… Н-надо!
Жаль, что только 6 месяцев, нашли кого пожалеть.
Навечно отстранять, таких "профессионалов".