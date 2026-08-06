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Заболотный отстранён от футбола на 6 месяцев за допинг

вчера, 15:03

Бывший форвард «Спартака» Антон Заболотный сообщил, что его отстранили от футбола на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок шесть месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем тем, кто поддерживал меня.

Напомним, что Заболотный сдал положительный допинг-тест в апреле этого года.

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Заболотный Антон
Источник: championat.com Фото: Mikhail Shapaev, The Football Union of Russia
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Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 03:41
Пора уходить с футбола
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:19
Спартачи нашли выход как избавиться )
Пятачёк
Пятачёк
вчера в 22:15
Как? Бромантан весь не выкинули?
    grafff
    grafff
    вчера в 20:28
    много выиграл, не играя, прикольно
    lazzioll
    lazzioll
    вчера в 18:23
    это он с допингом так играл???? страшно представить что без него
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Gromoboyd (раскрыть)
    вчера в 17:59
    1 это случай, а два уже традиция. Тем более с бромантаном там дружил весь КБ, а не один Егор.
      grafff
      grafff
      вчера в 17:48
      взяли в Спартак бесплатно деревянного, лучше бы в ЦСКА играл, да и там он не нужен был
      Gromoboyd
      Gromoboyd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:44
      Ерёменко в ЦСКА наркоманом был.
      Городецкий
      Городецкий
      вчера в 16:59, ред.
      Мда.....
      Вот уж новость... Заболотный талантом и физикой и в молодые годы особо не блистал, а теперь видимо совсем сдулся "начал играть в орлянкиуи покатился"....
      Печально, Антон, печально...
      Может надо было просто повесить бутцы?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 16:23, ред.
      Это он с допингом никакой... А без допинга чёж будет ? По мячу даже не попадёт ?

      Во кадры у спартачей !
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 15:57
      КБ традиция?
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ Диванный профи (раскрыть)
      вчера в 15:44
      В сентябре полгода кончается срок и по новой?!.
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 15:37, ред.
      Блин, ну хоть кто то уже бывший из проходимцев, а то вчера узнал что клещ Хлусевич до сих пор сосёт наш бензин, хоть от этого избавились, хотя лучше бы вообще не брали
      Фил Кио
      Фил Кио
      вчера в 15:32
      Папанов про Заболотного:

      — Тебя посодют, а ты не воруй!
      — Твой дом — тюрма!
      ... Всё-таки надо тебе дать коленом, надо!.. Ха-ха… Н-надо!

      Жаль, что только 6 месяцев, нашли кого пожалеть.
      Навечно отстранять, таких "профессионалов".
      Диванный профи
      Диванный профи
      вчера в 15:31
      Титов научил?
      Гость
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