Заболотный отстранён от футбола на 6 месяцев за допинг

Бывший форвард «Спартака» сообщил, что его отстранили от футбола на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок шесть месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем тем, кто поддерживал меня.