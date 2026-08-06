Отец Даку отреагировал на переход игрока в «Спартак»

Фехми Даку, отец новичка «Спартака» , высказался о переходе футболиста в стан красно-белых.

Желаю Мирлинду всего самого лучшего! Надеюсь, он забьет как можно много голов. Уверен, что со «Спартаком» сын станет чемпионом России!