Отец Даку отреагировал на переход игрока в «Спартак»

Фехми Даку, отец новичка «Спартака» Мирлинда Даку, высказался о переходе футболиста в стан красно-белых.
Желаю Мирлинду всего самого лучшего! Надеюсь, он забьет как можно много голов. Уверен, что со «Спартаком» сын станет чемпионом России!
Желаю Мирлинду всего самого лучшего! Надеюсь, он забьет как можно много голов. Уверен, что со «Спартаком» сын станет чемпионом России!
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