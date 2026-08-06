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Отец Даку отреагировал на переход игрока в «Спартак»

вчера, 15:29

Фехми Даку, отец новичка «Спартака» Мирлинда Даку, высказался о переходе футболиста в стан красно-белых.

Желаю Мирлинду всего самого лучшего! Надеюсь, он забьет как можно много голов. Уверен, что со «Спартаком» сын станет чемпионом России!

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Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:55
Это не СпаМ усилился, а Рубин ослаб.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:41, ред.
Можно много голов и даже нужно, но про чемпионство это он погорячился конечно, хотя с такими конкурентами шанс есть даже у Спартака, но шанс для уверенности не достаточный, максимум для очень смелых мечт
dnke6kvwx8rm
dnke6kvwx8rm
вчера в 15:36
Понятно что здесь отец рад за сына, всё таки сын пошёл на повышение
Гость
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