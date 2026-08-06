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Левников рассудит «Спартак» и «Краснодар». Назначения на 3-й тур РПЛ

вчера, 15:56

Пресс-служба РФС объявила имена арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

8 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Гвардис.

9 августа (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Семенов; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.

«Зенит» – «Родина»: судья – Игорь Капленков

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

10 августа (понедельник)

«Факел» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Никита Матиеску; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:27
Судья конечно может повлиять на результат матча , но здесь самим надо играть от души и использовать свои моменты ...левников конечно еще тот пес прикормленный с барского стола...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:26
Левников ? У Спартака небось уже шаблон в КДК готов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:58
Левников обеспечит ничью, чтобы оба клуба потеряли очки в угоду......
Гость
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