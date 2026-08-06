Левников рассудит «Спартак» и «Краснодар». Назначения на 3-й тур РПЛ

Пресс-служба РФС объявила имена арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
8 августа (суббота)
«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Виктор Кулагин.
ЦСКА – «Ростов»: судья – Василий Казарцев
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Гвардис.
9 августа (воскресенье)
«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Семенов; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.
«Зенит» – «Родина»: судья – Игорь Капленков
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.
10 августа (понедельник)
«Факел» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Никита Матиеску; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.