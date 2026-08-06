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«Трабзонспор» cообщил о переходе Салаха

вчера, 16:18

6 августа «Трабзонспор» официально сообщил о подписании форварда Мохамеда Салаха.

Соглашение рассчитано на два года. Нападающий будет зарабатывать в Турции 17 млн евро в год.

Ранее Салах защищал цвета «Ливерпуля».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:23
Мог бы найти клуб и получше.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:01
Салах в Трабзонспор? Вот это поворот! Хотя 17млн в год , тоже не плохо. Но окупиться ли такой трансфер для клуба, когда рядом играют Галатасарай, Фенер и Бешикташ
particular
particular
вчера в 19:43
Ну, турки, по всей видимости, чемпионство и ЛЧ не возьмут, но на футболках, возможно что-то отобьют...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:09
Трабзонспор единственный клуб в Турции, не имеющий налоговых долгов.
как так получилось?
да в свое время клуб построил электростанцию, и на этом хорошо зарабатывает.
футбол у клуба развивается по описанной Карлом Марксом формуле
товар-деньги-товар.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:55
Салах удивил тем, что перешёл в команду занявшую третье место по итогам прошлого сезона в Суперлиге. Удивил Трабзонспор размером зарплаты Мохаммеда. Клуб из Трабзона имеет хорошие шансы попасть в Лигу Европы, для этого нужно пройти, если мне не изменяет память, победителя пары Гурник - Ференцварош. При другом раскладе туркам гарантировано место в Лиге Конференций. Новая команда Салаха, видимо, планирует участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Стоит ожидать новых приобретений. Египтянину потребуются качественные партнёры.
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:47
Фенер Гринвуда взял явно не для скамейки. Да и вообще там много левоногих игроков в атаке.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:44
Хорошая ЗП. Ожидал в Галатасарае либо в Фенербахче, но удивило, что Трабзонспор смог переманить его.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 16:28
честно говоря был уверен, что ни в Турцию, ни в Аравию Мо не поедет.....неожиданный выбор...
ну чтож приятной пенсионной прогулки Мо
Спасибо за всё , что сделал для красных, РЕСПЕКТ!
311
311
вчера в 16:21
Вот это неожиданно
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