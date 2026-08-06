«Трабзонспор» cообщил о переходе Салаха

вчера, 16:18

6 августа «Трабзонспор» официально сообщил о подписании форварда .

Соглашение рассчитано на два года. Нападающий будет зарабатывать в Турции 17 млн евро в год.

Ранее Салах защищал цвета «Ливерпуля».