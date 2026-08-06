Журавель рассказал, какие сложности могут возникнуть у Даку в «Спартаке»

Известный комментатор поделился мнением о переходе нападающего из «Рубина» в «Спартак».

Может ли стать проблемой внефутбольная история Даку? Мне кажется, что нет, он уже извинился, наладил отношения с игроками в «Рубине». Эта покупка приближает «Спартак» к чемпионству, болельщики должны думать о том, сколько футболист забьет голов. Но, мне кажется, у Даку что‑то пойдет не так в игре. Уж очень слишком комплиментарные и однозначные оценки этого трансфера, что это идеальный нападающий для «Спартака», адаптированный к лиге. Все факторы на входе говорят за то, что он должен много забивать, делать разницу.

Однако Даку непростой человек, это видно, и игра в «Рубине», где команда много играла на контратаках, и он постоянно убегал, и игра «Спартака», где много владения мячом, потребует от нападающего больших усилий по адаптации, чем можно представить. Думаю, на каком‑то этапе будут сложности, чтобы показать себя.