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Журавель рассказал, какие сложности могут возникнуть у Даку в «Спартаке»

вчера, 16:44

Известный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о переходе нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

Может ли стать проблемой внефутбольная история Даку? Мне кажется, что нет, он уже извинился, наладил отношения с игроками в «Рубине». Эта покупка приближает «Спартак» к чемпионству, болельщики должны думать о том, сколько футболист забьет голов. Но, мне кажется, у Даку что‑то пойдет не так в игре. Уж очень слишком комплиментарные и однозначные оценки этого трансфера, что это идеальный нападающий для «Спартака», адаптированный к лиге. Все факторы на входе говорят за то, что он должен много забивать, делать разницу.

Однако Даку непростой человек, это видно, и игра в «Рубине», где команда много играла на контратаках, и он постоянно убегал, и игра «Спартака», где много владения мячом, потребует от нападающего больших усилий по адаптации, чем можно представить. Думаю, на каком‑то этапе будут сложности, чтобы показать себя.

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Все комментарии
LOKis09
LOKis09 ответ Termez Zidan (раскрыть)
сегодня в 11:50
История та же, но с Локомотивом.))
r3tzw4kessqc
r3tzw4kessqc
сегодня в 03:22
Много шума возле этого трансфера, спартачи уже чемпионами стали...
Чем выше спартачи подымаются в своих фантазиях, тем больнее будет в реальности оттуда падать.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:41
Во первых на счёт комментаторов вы правы,во вторых они комментируют открыто против Спартака ,поэтому игры смотрю без звука.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:20
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе» - намекает Тимур Журавель.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:34
Журавель ...покупка Даку прближает Спартак к чемпионству и тут же и мне кажеться , что у Даку пойдет что то не так в игре...)))...Журавлю посоветую четче излагать свои мысли ...а то как двоишник восьмиклассник...) И вот такие у нас сейчас комментаторы на телевидении...😩
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:44
Придётся Спартаку учиться ставить автобус возле ворот. Иначе от Даку толку не будет...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:22
Время покажет!.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:02
Надеюсь, Журавель не накаркает!
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