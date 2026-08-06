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«Реал» подписал Диоманде

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Ice van Reed
Ice van Reed ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 10:23
кот в мешке полтора года профессиональной карьеры 27 результативных действий стоил 90 купили за 140 это не Роналду на пике и Золотым Мячом в кармане, остановите Землю я сойду))
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:16
Насчёт атакующего полузащитника очень сомнительно.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:11
Очень большой плюс в том, что по заявлению он может одинаково хорошо играть на обоих флангах и атакующим полузащитником. Такое качество очень ценится.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 21:47
Он останется и пожар продолжат тушить бензином, Галактикос брал рекламные контракты, но не серьёзные титуоы, пока был Модрич, Кросс Каземиро, поднощиеи снаряда, носители так называемого Пианино, был результат, а ту половинап дирижёры, половина бетховены бахи и моцпрты и это всё в одном у каждогго в атаке, и это им внцшает их окружение, поколение Моуринью где трекнер был всем против поколения которого можно заменить буд-то эсклот на одну ночь дилемма грядёт , перес идеальную мишень выбрал
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 21:22
Мутный трансфер товарищи, время покажет, но скажу что тут мы заплатили очень много, что Барселона купила Гордона
Karkaz
Karkaz ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Вот, а тут писали, что от Олисе Реал отказался, потому что не выделялся на ЧМ и тут Реал подписывает Диаманде)
Drosmo
Drosmo ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:35
Всё так, но это всё можно ещё исправить, если продать капризного бразила.
Drosmo
Drosmo ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:34
Ну да, все были уверены, что под топ-звездой Перес имел ввиду Олисе. Хотя непонятно ещё что покажет этот африканец. А на счёт топ-звезды, дон Фло может Родри подписать, и формально чем не топ-звезда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 19:30
Перес цинично намылил глаза фанатов РМ количеством приобретенных игроков.
только проблемные позиции в команде остались нерешенными.
Родри вероятно, игрок Барселоны.
зато есть куча звезд. которые мало помогут в оборонцам.
а если Диоманде (самый дорогой трансфер в истории Реала) словить звездную болезнеь и захочет статусной роли в команде, дальшее будет весело
при живых Мбаппе и Винисиуса.
ну а мы смотрим Эль Класико и опять будем наблюдать как центр поля Реала не будет знать куда пасовать мяч ради креатива.
продали Нико Паса в Комо и упустили Родри.
даже не знаю, что будет если Реал и 3 сезон без трофей завершит)))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:24
перед выборами Фло Перес обещал топ-звезду?
получайте)))
хотя Диоманде еще не топ-звезда.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ UncleZack (раскрыть)
вчера в 19:11
На ЧМ 2026 ни чем не выделялся и за него заплатили 140 млн, а тот кто выделялся из сборной играет в МЮ и
Drosmo
Drosmo ответ UncleZack (раскрыть)
вчера в 18:16
Никто не скажет, пока не увидим его на поле, в составе Реала. Я тоже ни одной игры не видел с ним, но смотрел несколько нарезок с его игрой, забитыми голами и острыми моментами.

Общее впечатление: классический вингер, любящий смещаться с дриблингом и обводкой к центру штрафной. Универсал. Бьёт с обеих ног, может играть на обоих флангах нападения. По технике и движению что-то среднее между Олисе и Дембеле.

Но это всё в Лейпциге, и в Бундеслиге. Что будет в Реале и Ла Лиге, тут пока не увидим, делать какие-то прогнозы себе дороже.
UncleZack
UncleZack
вчера в 18:04
Не видел ни одной его игры,стоит ли он этих денег и хайпа товарищи-меренги?
Гость
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