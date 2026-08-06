«Реал» подписал Диоманде

«Реал» объявил о переходе Яна Диоманде. Контракт рассчитан до 30 июня 2033 года.
Футболист сборной Кот-д'Ивуара выступал за немецкий клуб с лета 2025-го, перейдя из «Леганеса».
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Главный редактор: Байдацкая О.С.
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Общее впечатление: классический вингер, любящий смещаться с дриблингом и обводкой к центру штрафной. Универсал. Бьёт с обеих ног, может играть на обоих флангах нападения. По технике и движению что-то среднее между Олисе и Дембеле.
Но это всё в Лейпциге, и в Бундеслиге. Что будет в Реале и Ла Лиге, тут пока не увидим, делать какие-то прогнозы себе дороже.