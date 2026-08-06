УЕФА хочет провести проверку проекта ФИФА по продаже прав на ЧМ

вчера, 17:59

По информации The Guardian, Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) планирует провести независимую оценку планов Международной федерации футбола ( ФИФА ) по продаже доли в чемпионате мира.

Это вызвано опасениями относительно того, что мог согласиться продать будущую прибыль от турнира частной инвестиционной компании по цене ниже рыночной.

Европейский руководящий орган не удовлетворён письменными извинениями, принесёнными Инфантино 211 ассоциациям-членам ФИФА во вторник. Он продолжит добиваться его отстранения от должности, используя, в частности, дальнейшее изучение предложения, которое глава ФИФА признал ошибочным.

На прошлой неделе сообщалось об угрозе бойкота ЧМ и других соревнований со стороны всех 55 ассоциаций-членов УЕФА , если проект FIFA Forward Enterprise будет воплощён. В итоге ФИФА от инициативы отказалась. Теперь же УЕФА пытается установить, как была произведена оценка коммерческих активов ФИФА в 20 млрд долларов.